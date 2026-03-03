США уведомили комитеты конгресса о планах по атаке на Иран, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Руководство комитетов конгресса по разведке было уведомлено о планах США по атаке на Иран, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Мы уведомили конгресс. То есть мы уведомили "группу восьми". Мы уведомили руководство конгресса. Нет закона, который обязывал бы нас делать это заранее. Закон гласит, что мы обязаны уведомить их в течение 48 часов после начала боевых действий. Мы это сделали", - сказал Рубио журналистам.
В эту "группу восьми" входят лидеры обеих партий в палате представителей и сенате, а также руководители профильных комитетов по разведке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
