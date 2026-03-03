Рейтинг@Mail.ru
США уведомили комитеты конгресса о планах по атаке на Иран, заявил Рубио - РИА Новости, 03.03.2026
00:44 03.03.2026
США уведомили комитеты конгресса о планах по атаке на Иран, заявил Рубио
Руководство комитетов конгресса по разведке было уведомлено о планах США по атаке на Иран, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 03.03.2026
в мире, сша, иран, израиль, марко рубио, военная операция сша и израиля против ирана
США уведомили комитеты конгресса о планах по атаке на Иран, заявил Рубио

Рубио: комитеты конгресса США по разведке были уведомлены о планах по Ирану

Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Руководство комитетов конгресса по разведке было уведомлено о планах США по атаке на Иран, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Мы уведомили конгресс. То есть мы уведомили "группу восьми". Мы уведомили руководство конгресса. Нет закона, который обязывал бы нас делать это заранее. Закон гласит, что мы обязаны уведомить их в течение 48 часов после начала боевых действий. Мы это сделали", - сказал Рубио журналистам.
Рубио уверен, что США соблюдают закон при операции против Ирана
00:14
В эту "группу восьми" входят лидеры обеих партий в палате представителей и сенате, а также руководители профильных комитетов по разведке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
