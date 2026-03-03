США уведомили комитеты конгресса о планах по атаке на Иран, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Руководство комитетов конгресса по разведке было уведомлено о планах США по атаке на Иран, заявил госсекретарь Марко Рубио.

В эту "группу восьми" входят лидеры обеих партий в палате представителей и сенате, а также руководители профильных комитетов по разведке.