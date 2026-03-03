https://ria.ru/20260303/rubio-2078051518.html
Рубио не исключил, что США будут играть роль в управлении Ираном в будущем
Рубио не исключил, что США будут играть роль в управлении Ираном в будущем - РИА Новости, 03.03.2026
Рубио не исключил, что США будут играть роль в управлении Ираном в будущем
Госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что Вашингтон будет участвовать в управлении Ираном в будущем после завершения военных действий против исламской... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T00:30:00+03:00
2026-03-03T00:30:00+03:00
2026-03-03T01:48:00+03:00
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074534177_0:16:3071:1743_1920x0_80_0_0_2ff3945809a260b7e65dd9c4ddb19468.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074534177_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_657c9107574724a86d7cc8b338c48b9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, марко рубио
США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Марко Рубио
Рубио не исключил, что США будут играть роль в управлении Ираном в будущем
Рубио: США, возможно, будут играть роль в управлении Ираном в будущем