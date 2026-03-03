https://ria.ru/20260303/rubio-2078050423.html
Рубио уверен, что США соблюдают закон при операции против Ирана
Госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность, что США действуют в полном соответствии с американским законодательством при проведении операции против Ирана. РИА Новости, 03.03.2026
