Следующая фаза атаки США на Иран будет острее, заявил Рубио
00:12 03.03.2026 (обновлено: 01:53 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/rubio-2078050252.html
Следующая фаза атаки США на Иран будет острее, заявил Рубио
Следующая фаза атаки США на Иран будет острее, заявил Рубио - РИА Новости, 03.03.2026
Следующая фаза атаки США на Иран будет острее, заявил Рубио
Следующая фаза атаки США на Иран будет еще острее, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T00:12:00+03:00
2026-03-03T01:53:00+03:00
Следующая фаза атаки США на Иран будет острее, заявил Рубио

Рубио: следующая фаза атаки США на Иран будет еще более суровой

Госсекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Следующая фаза атаки США на Иран будет еще острее, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Следующая фаза для Ирана будет еще более суровой, чем сейчас", — сказал он журналистам в Капитолии.
По словам политика, Вашингтон перейдет к еще более сильным ударам по исламской республике.
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель.
Мужчины с флагами Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Чем раньше, тем лучше". Союзники США формируют антииранскую коалицию
Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"У США есть месяц". С чем столкнулся Вашингтон после атаки на Иран
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Израиль и США нанесли удары по ядерному объекту в Натанзе, заявили в Иране
