Рубио заявил, что США хотели бы видеть смену власти в Иране
Рубио заявил, что США хотели бы видеть смену власти в Иране
Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что Вашингтон хотел бы видеть смену власти в Иране, но это якобы не являлось целью военной операции США. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T00:00:00+03:00
2026-03-03T00:00:00+03:00
2026-03-03T00:10:00+03:00
в мире
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
марко рубио
вашингтон (штат)
сша
иран
вашингтон (штат)
2026
Новости
ru-RU
В мире, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Марко Рубио, Вашингтон (штат)
Рубио: США хотели бы видеть смену власти в Иране, но это не было целью атаки