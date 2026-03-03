Рейтинг@Mail.ru
Россия привержена принципам уважения суверенных государств, заявил Песков
12:48 03.03.2026 (обновлено: 13:33 03.03.2026)
Россия привержена принципам уважения суверенных государств, заявил Песков
Россия является сторонником международного права и привержена принципам уважения суверенных государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2026
россия, сша, куба, иран, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Куба, Иран, Дмитрий Песков, В мире
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия является сторонником международного права и привержена принципам уважения суверенных государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) после начала военной операции США против Ирана выступил с угрозой в адрес Кубы, заявив, что "ее дни сочтены".
"Честно говоря, мы предпочитаем это не обсуждать, мы являемся сторонниками международного права. Мы, разумеется, привержены принципам уважения суверенных государств и принципам невмешательства в их внутреннее дело. Вот это вот костяк нашей позиции, и мы предпочитаем его придерживаться. Все остальное мы считаем несоответствующим принципам международного права", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают заявления Грэма, что после Ирана США переключаются на Кубу.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Заголовок открываемого материала