Россия привержена принципам уважения суверенных государств, заявил Песков

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия является сторонником международного права и привержена принципам уважения суверенных государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Честно говоря, мы предпочитаем это не обсуждать, мы являемся сторонниками международного права. Мы, разумеется, привержены принципам уважения суверенных государств и принципам невмешательства в их внутреннее дело. Вот это вот костяк нашей позиции, и мы предпочитаем его придерживаться. Все остальное мы считаем несоответствующим принципам международного права", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают заявления Грэма, что после Ирана США переключаются на Кубу.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.