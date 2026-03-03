В МИД рассказали о контактах с ЕС по ближневосточной проблематике

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия взаимодействует со странами Европы из-за ситуации вокруг Ирана, сообщил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
"Контакты в целом по ближневосточной проблематике поддерживаются с представителями европейских стран, но они в силу враждебной позиции, которую ЕС занимает в отношении России, не носят системного характера", — рассказал он.
Дипломат подчеркнул, что ситуацию на Ближнем Востоке обсуждают на международных площадках, в том числе в ООН.
Грушко добавил, что США в конфликте с Ираном нацелены на реализацию своих планов, не принимая во внимание интересы не только мира, но и союзников по НАТО. По его мнению, Вашингтон показал отношение к альянсу, не предупредив его членов об операции.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 555 человек.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Иране, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
Как отметил Владимир Путин, агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Накануне Путин обсудил пути решения с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
