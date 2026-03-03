Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о контактах с ЕС по ближневосточной проблематике
06:09 03.03.2026 (обновлено: 09:32 03.03.2026)
В МИД рассказали о контактах с ЕС по ближневосточной проблематике
В МИД рассказали о контактах с ЕС по ближневосточной проблематике
Россия взаимодействует со странами Европы из-за ситуации вокруг Ирана, сообщил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко. РИА Новости, 03.03.2026
В МИД рассказали о контактах с ЕС по ближневосточной проблематике

Грушко: Россия поддерживает контакты с ЕС по ближневосточной проблематике

Здание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия взаимодействует со странами Европы из-за ситуации вокруг Ирана, сообщил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
«

"Контакты в целом по ближневосточной проблематике поддерживаются с представителями европейских стран, но они в силу враждебной позиции, которую ЕС занимает в отношении России, не носят системного характера", — рассказал он.

Дипломат подчеркнул, что ситуацию на Ближнем Востоке обсуждают на международных площадках, в том числе в ООН.
Грушко добавил, что США в конфликте с Ираном нацелены на реализацию своих планов, не принимая во внимание интересы не только мира, но и союзников по НАТО. По его мнению, Вашингтон показал отношение к альянсу, не предупредив его членов об операции.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 555 человек.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Иране, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
Как отметил Владимир Путин, агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Накануне Путин обсудил пути решения с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
Заголовок открываемого материала