https://ria.ru/20260303/rossija-2078059844.html
Россия не позволит лишить мир русской культуры, заявил Небензя
Россия не позволит лишить мир русской культуры, заявил Небензя - РИА Новости, 03.03.2026
Россия не позволит лишить мир русской культуры, заявил Небензя
Россия никогда не забудет ужасы нацизма и не позволит лишить мир русской культуры, пообещал постпред страны при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T02:20:00+03:00
2026-03-03T02:20:00+03:00
2026-03-03T02:20:00+03:00
россия
василий небензя
оон
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg
https://ria.ru/20260226/zaharova-2076911729.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5045eb818eaf28f4df7977072027cb87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий небензя, оон, политика
Россия, Василий Небензя, ООН, Политика
Россия не позволит лишить мир русской культуры, заявил Небензя
Небензя: Россия не забудет ужасы нацизма и не позволит ему возродиться