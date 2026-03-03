https://ria.ru/20260303/rospotrebnadzor-2078221844.html
В России начали регистрировать обращения в больницы из-за клещей
В России начали регистрировать обращения в больницы из-за клещей - РИА Новости, 03.03.2026
В России начали регистрировать обращения в больницы из-за клещей
Обращения из-за присасывания клещей начали поступать в медицинские организации России, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе Max. РИА Новости, 03.03.2026
В России начали регистрировать обращения в больницы из-за клещей
Роспотребнадзор: обращения из-за присасывания клещей начали поступать в больницы