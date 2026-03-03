Рейтинг@Mail.ru
На Байконуре восстановили поврежденный стартовый комплекс - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 03.03.2026 (обновлено: 15:42 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/roskosmos-2078153237.html
На Байконуре восстановили поврежденный стартовый комплекс
На Байконуре восстановили поврежденный стартовый комплекс - РИА Новости, 03.03.2026
На Байконуре восстановили поврежденный стартовый комплекс
На Байконуре отремонтировали стартовый комплекс, поврежденный в ноябре прошлого года, сообщила пресс-служба "Роскосмоса". РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:27:00+03:00
2026-03-03T15:42:00+03:00
роскосмос
россия
цэнки
байконур (космодром)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078176084_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_20b6b4cbafa6bccc1b94798f09e8492f.jpg
https://ria.ru/20260127/angara-2070515859.html
https://ria.ru/20251224/luna-2064239031.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Восстановленный стартовый комплекс на Байконуре
На Байконуре отремонтировали стартовый комплекс, поврежденный в ноябре прошлого года, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".
2026-03-03T12:27
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078176084_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4c57932cf1a6b3e9ad6706c121132816.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
роскосмос, россия, цэнки, байконур (космодром)
Роскосмос, Россия, ЦЭНКИ, Байконур (космодром)
На Байконуре восстановили поврежденный стартовый комплекс

На Байконуре восстановили поврежденный в ноябре стартовый комплекс

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На Байконуре отремонтировали стартовый комплекс, поврежденный в ноябре прошлого года, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".
«

"На Байконуре восстановлена кабина обслуживания 31-й стартовой площадки", — говорится в публикации.

Запуск ракеты-носителя Ангара-1.2 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Роскосмос" сообщил об окончании летных испытаний ракеты "Ангара-1.2"
27 января, 12:28
Ее используют для российской пилотируемой программы. Работы выполнили чуть более чем за два месяца свыше 150 сотрудников ЦЭНКИ и подрядчики.
Специалисты подготовили более двух тысяч квадратных метров конструкций, заменили все узлы креплений, наладили электрооборудование, проверили механизмы кабины.
Наиболее сложной задачей стал монтаж элементов длиной 19 метров и массой около 17 тонн. Для этого разработали специальную методику. Теперь предстоит подготовка к запуску 22 марта грузового корабля "Прогресс МС‑33".
Стартовый стол получил повреждения после пуска носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" 27 ноября.
Луна - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Роскосмос" заключил контракт на создание лунной электростанции
24 декабря 2025, 08:36
 
РоскосмосРоссияЦЭНКИБайконур (космодром)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала