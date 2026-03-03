На Байконуре восстановили поврежденный стартовый комплекс

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На Байконуре отремонтировали стартовый комплекс, поврежденный в ноябре прошлого года, сообщила пресс-служба " На Байконуре отремонтировали стартовый комплекс, поврежденный в ноябре прошлого года, сообщила пресс-служба " Роскосмоса ".

« "На Байконуре восстановлена кабина обслуживания 31-й стартовой площадки", — говорится в публикации.

Ее используют для российской пилотируемой программы. Работы выполнили чуть более чем за два месяца свыше 150 сотрудников ЦЭНКИ и подрядчики.

Специалисты подготовили более двух тысяч квадратных метров конструкций, заменили все узлы креплений, наладили электрооборудование, проверили механизмы кабины.

Наиболее сложной задачей стал монтаж элементов длиной 19 метров и массой около 17 тонн. Для этого разработали специальную методику. Теперь предстоит подготовка к запуску 22 марта грузового корабля "Прогресс МС‑33".