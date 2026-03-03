В Риме прошел митинг против действий США и Израиля на Ближнем Востоке

РИМ, 3 мар – РИА Новости. Митинг против действий США и Израиля на Ближнем Востоке прошел во вторник у американского посольства в Риме, передает корреспондент РИА Новости.

Манифестация собрала представителей иранской диаспоры, активистов итальянских профсоюзов и левых организацией, сторонников Палестины , студентов и неравнодушных граждан. В общей сложности участие в ней приняли несколько сотен человек, что потребовало перекрытия крупной улицы, идущей вдоль здания дипмиссии.

"Империализм США Израиля скалит зубы, атакуя, бомбя и убивая половину мира. Эти преступники позволяют себе кататься по половине мира, чтобы бомбить, убивать и решать, какое правительство легитимно, а какое нет. И они говорят, что делают это ради свободы и демократии", - заявил один из выступающих с микрофоном.

Несмотря на ряд заявлений против США и Израиля, самый крупный баннер демонстрации был посвящен критике нынешнего политики Италии . "Скажем нет правительству-сообщнику США и Израиля", - говорилось на многометровой растяжке.

Участниками манифестации также стали десяток граждан Ирана , растянувших флаг исламской республики позади толпы итальянцев. Они держали портреты аятоллы Хаменеи с его цитатами и фотографии убитых в результате последних ударов. Одна из иранских протестующих, молодая девушка по имени Фатима, заявила РИА Новости, что операция США и Израиля выходит за пределы любых законов международного права.

"Я пришла сюда, что выразить свою солидарность со своим народом и в знак протеста против поистине бесчеловечного нападения", - заявила иранка.