В Риме прошел митинг против действий США и Израиля на Ближнем Востоке
23:07 03.03.2026
В Риме прошел митинг против действий США и Израиля на Ближнем Востоке
В Риме прошел митинг против действий США и Израиля на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.03.2026
В Риме прошел митинг против действий США и Израиля на Ближнем Востоке
Митинг против действий США и Израиля на Ближнем Востоке прошел во вторник у американского посольства в Риме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
италия
рим
сша
израиль
италия
рим
в мире, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, италия, рим
В мире, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Италия, Рим
В Риме прошел митинг против действий США и Израиля на Ближнем Востоке

В Риме у американского посольства прошел митинг против действий США и Израиля

© Fotolia / francescopaoliГород Рим
Город Рим - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Fotolia / francescopaoli
Город Рим. Архивное фото
РИМ, 3 мар – РИА Новости. Митинг против действий США и Израиля на Ближнем Востоке прошел во вторник у американского посольства в Риме, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестация собрала представителей иранской диаспоры, активистов итальянских профсоюзов и левых организацией, сторонников Палестины, студентов и неравнодушных граждан. В общей сложности участие в ней приняли несколько сотен человек, что потребовало перекрытия крупной улицы, идущей вдоль здания дипмиссии.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Франция не одобряет действия США и Израиля против Ирана, заявил Макрон
Вчера, 22:19
"Империализм США и Израиля скалит зубы, атакуя, бомбя и убивая половину мира. Эти преступники позволяют себе кататься по половине мира, чтобы бомбить, убивать и решать, какое правительство легитимно, а какое нет. И они говорят, что делают это ради свободы и демократии", - заявил один из выступающих с микрофоном.
Несмотря на ряд заявлений против США и Израиля, самый крупный баннер демонстрации был посвящен критике нынешнего политики Италии. "Скажем нет правительству-сообщнику США и Израиля", - говорилось на многометровой растяжке.
Участниками манифестации также стали десяток граждан Ирана, растянувших флаг исламской республики позади толпы итальянцев. Они держали портреты аятоллы Хаменеи с его цитатами и фотографии убитых в результате последних ударов. Одна из иранских протестующих, молодая девушка по имени Фатима, заявила РИА Новости, что операция США и Израиля выходит за пределы любых законов международного права.
"Я пришла сюда, что выразить свою солидарность со своим народом и в знак протеста против поистине бесчеловечного нападения", - заявила иранка.
Нынешний митинг оказался гораздо более многочисленным, чем прошедшая накануне акция напротив американского посольства. Тогда несколько десятков активистов провели манифестацию на обочине оживленной улицы Виа-Венето в окружении полицейских.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил бить по всем судам, идущим через Ормузский пролив
Вчера, 21:56
 
