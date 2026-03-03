Рейтинг@Mail.ru
В АТОР рассказали, сколько российских туристов находятся на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
20:49 03.03.2026 (обновлено: 20:50 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/reysy-2078308273.html
В АТОР рассказали, сколько российских туристов находятся на Ближнем Востоке
В АТОР рассказали, сколько российских туристов находятся на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.03.2026
В АТОР рассказали, сколько российских туристов находятся на Ближнем Востоке
Число российских туристов в странах Ближнего Востока, которые МИД России рекомендовал не посещать с туристическими целями, до начала вывозных рейсов составляло... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T20:49:00+03:00
2026-03-03T20:50:00+03:00
туризм
россия
ближний восток
оаэ
ассоциация туроператоров россии (атор)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077802256_0:223:3246:2048_1920x0_80_0_0_a6a469be574c85c4f5d9b35d8f5f04df.jpg
https://ria.ru/20260303/dubaj-2078304138.html
россия
ближний восток
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077802256_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e63291e04cc692d802545c16732b7b0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ближний восток, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Россия, Ближний Восток, ОАЭ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана
В АТОР рассказали, сколько российских туристов находятся на Ближнем Востоке

АТОР: около 55 тыс туристов из РФ находились на Ближнем Востоке до начала вывоза

© REUTERS / Raghed WakedСамолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Raghed Waked
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Число российских туристов в странах Ближнего Востока, которые МИД России рекомендовал не посещать с туристическими целями, до начала вывозных рейсов составляло 55 тысяч человек, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).
Ранее во вторник МИД России настоятельно рекомендовал до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и работой аэропортов воздержаться от туристических поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.
"По оценкам АТОР, совокупное количество туристов в указанных в сообщении МИД РФ странах на 2 марта (до начала вывозных рейсов) составляло около 55 тысяч человек", - сказали в АТОР.
Самолет Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самолеты, летящие в Дубай, развернули из-за угрозы ракетных атак
Вчера, 20:21
 
ТуризмРоссияБлижний ВостокОАЭАссоциация туроператоров России (АТОР)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала