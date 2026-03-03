Рейтинг@Mail.ru
Минтранс попросил авиакомпании подготовить план вывозных рейсов до 7 марта
Туризм
 
13:08 03.03.2026 (обновлено: 13:24 03.03.2026)
Минтранс попросил авиакомпании подготовить план вывозных рейсов до 7 марта
Минтранс попросил авиакомпании подготовить план вывозных рейсов до 7 марта - РИА Новости, 03.03.2026
Минтранс попросил авиакомпании подготовить план вывозных рейсов до 7 марта
Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин попросил авиакомпании подготовить план-график с количеством вывозных рейсов вплоть до 7 марта, следует из... РИА Новости, 03.03.2026
россия, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Туризм, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Минтранс попросил авиакомпании подготовить план вывозных рейсов до 7 марта

Минтранс призвал авиакомпании представить план-график вывозных рейсов до 7 марта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Аэрофлота в аэропорту
Самолет Аэрофлота в аэропорту - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет Аэрофлота в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин попросил авиакомпании подготовить план-график с количеством вывозных рейсов вплоть до 7 марта, следует из сообщения ведомства.
"Прошу авиакомпании подготовить план-график с количеством вывозных рейсов вплоть до седьмого марта, будем оперативно обращаться к авиационным властям государств для согласования перелетов и ускорения процессов", - сказал Потешкин, его слова приводятся в сообщении Минтранса.
ТуризмРоссияВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
