Минтранс попросил авиакомпании подготовить план вывозных рейсов до 7 марта

"Прошу авиакомпании подготовить план-график с количеством вывозных рейсов вплоть до седьмого марта, будем оперативно обращаться к авиационным властям государств для согласования перелетов и ускорения процессов", - сказал Потешкин, его слова приводятся в сообщении Минтранса.