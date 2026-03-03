Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпания Oman Air возобновила полеты из Маската в Москву
11:07 03.03.2026
Авиакомпания Oman Air возобновила полеты из Маската в Москву
Авиакомпания Oman Air возобновила полеты из Маската в Москву, во вторник запланировано два рейса в столицу, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).
Самолет авиакомпании Oman Air. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Авиакомпания Oman Air возобновила полеты из Маската в Москву, во вторник запланировано два рейса в столицу, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).
По информации АТОР, на 3 марта запланированы рейсы в Москву в 13.00 и в 15.35 по местному времени из Маската. В Маскат также будет выполнено два рейса из Москвы - в 20.20 и 22.20 мск.
"Для билетов, оформленных до 28.02.26 с вылетом до 8.03.26, доступно переоформление без доплат на рейсы до 29.03.26. По отмененным рейсам разрешен возврат полной стоимости по месту приобретения билетов", - пишет АТОР.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Табло вылетов в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Застрявшие на отдыхе. Как россияне выживают на курортах Ближнего Востока
Вчера, 08:00
 
ТуризмМаскат (город)МоскваСШААссоциация туроператоров России (АТОР)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
