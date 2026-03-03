https://ria.ru/20260303/reysy-2078125765.html
Авиакомпания Oman Air возобновила полеты из Маската в Москву
Авиакомпания Oman Air возобновила полеты из Маската в Москву - РИА Новости, 03.03.2026
Авиакомпания Oman Air возобновила полеты из Маската в Москву
Авиакомпания Oman Air возобновила полеты из Маската в Москву, во вторник запланировано два рейса в столицу, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР). РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:07:00+03:00
2026-03-03T11:07:00+03:00
2026-03-03T11:07:00+03:00
туризм
маскат (город)
москва
сша
ассоциация туроператоров россии (атор)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835583515_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75f06dbea252f5ca31ed43e29391923e.jpg
https://ria.ru/20260303/oae-2078012140.html
маскат (город)
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835583515_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_fc84ff3426a23f3029dda82866d4d5ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маскат (город), москва, сша, ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Маскат (город), Москва, США, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана
Авиакомпания Oman Air возобновила полеты из Маската в Москву
АТОР: авиакомпания Oman Air возобновила полеты из Маската в Москву