На Ближнем Востоке отменили почти 13 тысяч рейсов с начала конфликта

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Почти 13 тысяч рейсов отменены на Ближнем Востоке с начала конфликта - это 40,3% от всего запланированного числа рейсов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР) со ссылкой на аналитическую компанию Cirium.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли небо.
"С момента обострения военного конфликта с участием США, Израиля и Ирана в субботу в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) и на Ближнем Востоке отменено 12 903 рейса", - пишет ассоциация.
С 28 февраля было запланировано 32 тысячи рейсов на прилёт и вылет из стран региона, при этом отменено 40,3% от общего числа рейсов. Только за субботу не выполнено 3 133 рейса, в воскресенье - 5 270 рейсов, в понедельник - 4 500 рейсов.