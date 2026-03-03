Рейтинг@Mail.ru
10:38 03.03.2026
На Ближнем Востоке отменили почти 13 тысяч рейсов с начала конфликта
в мире, ближний восток, сша, иран, ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Raghed WakedСамолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ
© REUTERS / Raghed Waked
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Почти 13 тысяч рейсов отменены на Ближнем Востоке с начала конфликта - это 40,3% от всего запланированного числа рейсов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР) со ссылкой на аналитическую компанию Cirium.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли небо.
"С момента обострения военного конфликта с участием США, Израиля и Ирана в субботу в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) и на Ближнем Востоке отменено 12 903 рейса", - пишет ассоциация.
С 28 февраля было запланировано 32 тысячи рейсов на прилёт и вылет из стран региона, при этом отменено 40,3% от общего числа рейсов. Только за субботу не выполнено 3 133 рейса, в воскресенье - 5 270 рейсов, в понедельник - 4 500 рейсов.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреБлижний ВостокСШАИранАссоциация туроператоров России (АТОР)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
