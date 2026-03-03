На Ближнем Востоке отменили почти 13 тысяч рейсов с начала конфликта

"С момента обострения военного конфликта с участием США, Израиля и Ирана в субботу в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) и на Ближнем Востоке отменено 12 903 рейса", - пишет ассоциация.

С 28 февраля было запланировано 32 тысячи рейсов на прилёт и вылет из стран региона, при этом отменено 40,3% от общего числа рейсов. Только за субботу не выполнено 3 133 рейса, в воскресенье - 5 270 рейсов, в понедельник - 4 500 рейсов.