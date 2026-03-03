Рейсы Москва-Маскат и Москва-Абу-Даби вылетели из "Шереметьево"

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первые после перерыва рейсы авиакомпаний Oman Air и Etihad вылетели из Москвы в Маскат и Абу-Даби, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости.