Рейсы Москва-Маскат и Москва-Абу-Даби вылетели из "Шереметьево"
02:34 03.03.2026
Рейсы Москва-Маскат и Москва-Абу-Даби вылетели из "Шереметьево"
Первые после перерыва рейсы авиакомпаний Oman Air и Etihad вылетели из Москвы в Маскат и Абу-Даби
Дарья Буймова
Пассажиры отмененных рейсов у стойки информации в московском аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первые после перерыва рейсы авиакомпаний Oman Air и Etihad вылетели из Москвы в Маскат и Абу-Даби, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости.
"Рейс Oman Air WY 184 в Маскат в полете... рейс Etihad EY 844 в Маскат отправлен в 00.12", - следует из онлайн-табло.
Некоторые россияне провели ночь в Абу-Даби в холле, рассказал турист
Вчера, 00:58
 
