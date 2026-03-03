https://ria.ru/20260303/reysy-2078060654.html
Рейсы Москва-Маскат и Москва-Абу-Даби вылетели из "Шереметьево"
Рейсы Москва-Маскат и Москва-Абу-Даби вылетели из "Шереметьево" - РИА Новости, 03.03.2026
Рейсы Москва-Маскат и Москва-Абу-Даби вылетели из "Шереметьево"
Первые после перерыва рейсы авиакомпаний Oman Air и Etihad вылетели из Москвы в Маскат и Абу-Даби, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта "Шереметьево",... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T02:34:00+03:00
2026-03-03T02:34:00+03:00
2026-03-03T02:34:00+03:00
туризм
маскат (город)
шереметьево (аэропорт)
военная операция сша и израиля против ирана
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078003585_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_9046a9ce3525d3fba70980b0ed93967d.jpg
https://ria.ru/20260303/oae-2078053852.html
маскат (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078003585_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10810a51ceddda6d0ee4eb9e234532ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маскат (город), шереметьево (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана, туризм
Туризм, Маскат (город), Шереметьево (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана, Туризм
Рейсы Москва-Маскат и Москва-Абу-Даби вылетели из "Шереметьево"
Первые после перерыва рейсы Oman Air и Etihad вылетели из Москвы в Абу-Даби