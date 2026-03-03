https://ria.ru/20260303/reys-2078321478.html
"Победа" рассказала, сколько человек летит на рейсе из Дубая в Москву
"Победа" рассказала, сколько человек летит на рейсе из Дубая в Москву
На борту первого вывозного рейса авиакомпании "Победа" из Дубая в Москву 190 пассажиров, среди них два младенца, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 03.03.2026
