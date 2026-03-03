Рейтинг@Mail.ru
"Победа" рассказала, сколько человек летит на рейсе из Дубая в Москву - РИА Новости, 03.03.2026
22:50 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/reys-2078321478.html
"Победа" рассказала, сколько человек летит на рейсе из Дубая в Москву
"Победа" рассказала, сколько человек летит на рейсе из Дубая в Москву - РИА Новости, 03.03.2026
"Победа" рассказала, сколько человек летит на рейсе из Дубая в Москву
На борту первого вывозного рейса авиакомпании "Победа" из Дубая в Москву 190 пассажиров, среди них два младенца, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 03.03.2026
"Победа" рассказала, сколько человек летит на рейсе из Дубая в Москву

На борту первого вывозного рейса "Победы" из Дубая в Москву летит 190 пассажиров

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. На борту первого вывозного рейса авиакомпании "Победа" из Дубая в Москву 190 пассажиров, среди них два младенца, сообщили в авиакомпании.
"Наш первый вывозной DP794 летит. Вылетел в 22.03 (мск) из Дубая, планируемое время посадки в Москве 6.40 (мск). Загрузка 188 + два младенца", - говорится в сообщении.
Самолеты - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Первый рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби в Москву летит с полной загрузкой
ДубайМоскваВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
