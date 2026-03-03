Рейтинг@Mail.ru
Второй вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая приземлился в Шереметьево
22:39 03.03.2026
Второй вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая приземлился в Шереметьево
Второй за сутки вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая с россиянами на борту приземлился в столичном аэропорту" Шереметьево", передает во вторник корреспондент РИА... РИА Новости, 03.03.2026
дубай, оаэ, москва, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Дубай, ОАЭ, Москва, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана
Второй вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая приземлился в Шереметьево

РИА Новости: в Шереметьево приземлился второй вывозной рейс Аэрофлота из Дубая

Табло прилетов в международном аэропорту Шереметьево в Подмосковье
Табло прилетов в международном аэропорту Шереметьево в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Табло прилетов в международном аэропорту Шереметьево в Подмосковье. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Второй за сутки вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая с россиянами на борту приземлился в столичном аэропорту" Шереметьево", передает во вторник корреспондент РИА Новости.
Рейс под номером SU 525 приземлился около 22.33 мск. По данным авиакомпании, он доставил в Москву более 400 человек, загрузка борта составила 100%.
Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает выполнение рейсов для вывоза пассажиров из ОАЭ, в среду планируется выполнение двух рейсов из Дубая в Москву и Краснодар, сообщил ранее перевозчик.
Рейсы Москва-Маскат и Москва-Абу-Даби вылетели из "Шереметьево"
