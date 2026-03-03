https://ria.ru/20260303/reys-2078320368.html
Второй вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая приземлился в Шереметьево
Второй вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая приземлился в Шереметьево - РИА Новости, 03.03.2026
Второй вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая приземлился в Шереметьево
Второй за сутки вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая с россиянами на борту приземлился в столичном аэропорту" Шереметьево", передает во вторник корреспондент РИА Новости.
Второй вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая приземлился в Шереметьево
РИА Новости: в Шереметьево приземлился второй вывозной рейс Аэрофлота из Дубая