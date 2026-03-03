МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый вывозной рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби в Москву летит со 100-процентной загрузкой, на борту более 400 человек, сообщили в авиакомпании.
Первый рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби в Москву летит с полной загрузкой
Первый рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби в Москву летит с полной загрузкой - РИА Новости, 03.03.2026
Первый рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби в Москву летит с полной загрузкой
Первый вывозной рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби в Москву летит со 100-процентной загрузкой, на борту более 400 человек, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 03.03.2026
Первый рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби в Москву летит с полной загрузкой
Первый вывозной рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби в Москву летит с полной загрузкой
Самолеты. Архивное фото