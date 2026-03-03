Рейтинг@Mail.ru
Первый рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби в Москву летит с полной загрузкой
22:25 03.03.2026
Первый рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби в Москву летит с полной загрузкой
© REUTERS / Desmond BoylanСамолеты
Самолеты - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Desmond Boylan
Самолеты. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый вывозной рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби в Москву летит со 100-процентной загрузкой, на борту более 400 человек, сообщили в авиакомпании.
"Вывозной рейс SU531 "Аэрофлота" из Абу-Даби в Москву вылетел в 21.38 мск (22.38 по местному времени) со 100-процентной загрузкой. На борту более 400 пассажиров", - говорится в сообщении.
Самолет Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самолеты, летящие в Дубай, развернули из-за угрозы ракетных атак
Абу-ДабиМоскваАэрофлотВоенная операция США и Израиля против ИранаПроисшествия
 
 
