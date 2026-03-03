Рейтинг@Mail.ru
Внуково ожидает прибытия трех рейсов из Дубая ночью - РИА Новости, 03.03.2026
22:13 03.03.2026
Внуково ожидает прибытия трех рейсов из Дубая ночью
Московский аэропорт "Внуково" в ночь на среду ожидает прибытие трех рейсов авиакомпании Flydubai из Дубая, сообщили в воздушной гавани.
Внуково ожидает прибытия трех рейсов из Дубая ночью

Внуково ожидает прибытия трех рейсов из Дубая в ночь на 4 марта

Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ
© REUTERS / Raghed Waked
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" в ночь на среду ожидает прибытие трех рейсов авиакомпании Flydubai из Дубая, сообщили в воздушной гавани.
"В ночь на 4 марта 2026 года международный аэропорт "Внуково" ожидает прибытие еще трех воздушных судов авиакомпании Flydubai с пассажирами на борту", - говорится в сообщении.
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Власти ОАЭ объяснили причину взрывов в Дубае
Вчера, 20:25
Два из трех рейсов выполняются с дополнительными посадками в Исламабаде. Всего авиакомпания Flydubai за ночь на среду перевезет между Дубаем и Москвой 436 человек, отметили во "Внуково".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.
Башни Этихад в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Российские туристы в ОАЭ пожаловались на недельный перенос рейса
Вчера, 22:11
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
