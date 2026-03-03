Внуково ожидает прибытия трех рейсов из Дубая ночью

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" в ночь на среду ожидает прибытие трех рейсов авиакомпании Flydubai из Дубая, сообщили в воздушной гавани.

В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.