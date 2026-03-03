https://ria.ru/20260303/reys-2078315116.html
Рейс "Аэрофлота" SU 531 вылетел из Абу-Даби в Москву
Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU 531 вылетел из международного аэропорта Абу-Даби в Москву, следует из данных онлайн-табло авиагавани Абу-Даби. РИА Новости, 03.03.2026
