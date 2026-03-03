МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая прибыл в московский аэропорт "Шереметьево", выяснил корреспондент РИА Новости на основе онлайн-табло воздушной гавани.
https://ria.ru/20260303/reys-2078297286.html
Первый вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая прибыл в Москву
Первый вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая прибыл в Москву - РИА Новости, 03.03.2026
Первый вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая прибыл в Москву
Первый вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая прибыл в московский аэропорт "Шереметьево", выяснил корреспондент РИА Новости на основе онлайн-табло воздушной гавани. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:49:00+03:00
2026-03-03T19:49:00+03:00
2026-03-03T19:49:00+03:00
дубай
москва
анталья (провинция)
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070409001_0:364:2965:2032_1920x0_80_0_0_f2c564dd03ac197d72f71d178ccf88b4.jpg
https://ria.ru/20260303/prokuratura-2078262802.html
дубай
москва
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070409001_128:0:2837:2032_1920x0_80_0_0_89a5fe605c0e6ba6f68a17483cd0dba4.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, москва, анталья (провинция), аэрофлот, шереметьево (аэропорт), происшествия
Дубай, Москва, Анталья (провинция), Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Происшествия
Первый вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая прибыл в Москву
РИА Новости: первый вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая прибыл в Москву
Табло в аэропорту. Архивное фото