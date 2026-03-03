Рейтинг@Mail.ru
19:49 03.03.2026
дубай, москва, анталья (провинция), аэрофлот, шереметьево (аэропорт), происшествия
Дубай, Москва, Анталья (провинция), Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Происшествия
Первый вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая прибыл в Москву

РИА Новости: первый вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая прибыл в Москву

Табло в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая прибыл в московский аэропорт "Шереметьево", выяснил корреспондент РИА Новости на основе онлайн-табло воздушной гавани.
"Рейс SU 525D Дубай - Анталья - Москва совершил посадку в 19.34", - сообщается на онлайн-табло.
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Прокуратура контролирует ситуацию с вывозными рейсами с Ближнего Востока
ДубайМоскваАнталья (провинция)АэрофлотШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
