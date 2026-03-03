Рейтинг@Mail.ru
Новый рейс Flydubai вылетел из Дубая в Москву
15:58 03.03.2026
Новый рейс Flydubai вылетел из Дубая в Москву
Новый рейс Flydubai вылетел из Дубая в Москву
Очередной рейс эмиратской авиакомпании Flydubai FZ 8563 вылетел из Международного аэропорта Дубая в Москву, говорится на онлайн-табло аэропорта Дубая. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:58:00+03:00
2026-03-03T16:02:00+03:00
2026
дубай, москва, flydubai, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Москва, Flydubai, Военная операция США и Израиля против Ирана
Новый рейс Flydubai вылетел из Дубая в Москву

Рейс Flydubai FZ 8563 вылетел из Дубая в Москву

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737-800 авиакомпании Flydubai
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Flydubai - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Flydubai. Архивное фото
ДУБАЙ, 3 мар - РИА Новости. Очередной рейс эмиратской авиакомпании Flydubai FZ 8563 вылетел из Международного аэропорта Дубая в Москву, говорится на онлайн-табло аэропорта Дубая.
"Вылетел", - говорится на табло о соответствующем рейсе.
Самолет направляется в аэропорт Внуково.
