"Победа" сообщила о переносе намеченного на 3 марта рейса из Дубая

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пассажиры авиакомпании "Победа", которые должны были вылететь из Дубая 3 марта, получили сообщения, что возможность вылететь из ОАЭ у них будет 6 марта, сообщила РИА Новости одна из пассажирок по имени Анастасия, она также показала имейл от авиакомпании.