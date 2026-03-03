Рейтинг@Mail.ru
14:59 03.03.2026
"Победа" сообщила о переносе намеченного на 3 марта рейса из Дубая
"Победа" сообщила о переносе намеченного на 3 марта рейса из Дубая
Самолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании "Победа" . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пассажиры авиакомпании "Победа", которые должны были вылететь из Дубая 3 марта, получили сообщения, что возможность вылететь из ОАЭ у них будет 6 марта, сообщила РИА Новости одна из пассажирок по имени Анастасия, она также показала имейл от авиакомпании.
"На данный момент ближайшая дата для переоформления билетов 6 марта 2026 года, рейс DP-1794 вылетом в 19.30", - гласит сообщение специалиста по работе с клиентами авиакомпании.
Девушка должна была вылететь из Дубая 3 марта.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что "Победа" приступит к вывозу 3 марта.
Ранее авиакомпания "Победа" заявляла, что вынужденно отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби до 11.30 мск 3 марта. Клиентам, которые ранее не оформили возврат билета и планируют воспользоваться вывозным рейсом, необходимо заполнить форму на официальном сайте авиакомпании.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
