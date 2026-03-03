Рейтинг@Mail.ru
"Уральские авиалинии" 3 марта выполнят рейс из Дубая в Екатеринбург
10:04 03.03.2026 (обновлено: 11:00 03.03.2026)
"Уральские авиалинии" 3 марта выполнят рейс из Дубая в Екатеринбург
"Уральские авиалинии" 3 марта выполнят рейс из Дубая в Екатеринбург
екатеринбург, дубай, кольцово, уральские авиалинии, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, airbus a321
Екатеринбург, Дубай, Кольцово, Уральские авиалинии, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Airbus A321

© Фото : Уральские авиалинииСамолет компании Уральские авиалинии
© Фото : Уральские авиалинии
Самолет компании Уральские авиалинии. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" 3 марта выполнит рейс из Дубая в Екатеринбург, сообщает Telegram-канал авиаперевозчика.
"Авиакомпания "Уральские авиалинии" сегодня, 3 марта, выполнит рейс из/в Екатеринбурга (Кольцово): U6-737 (за 3.03.26) Екатеринбург - Аль-Мактум, вылет 14.50, прибытие 20.50, U6-738 (за 28.02 и 01.03.26) Аль-Мактум - Навои - Екатеринбург, вылет 21.50, прибытие 6.30", - говорится в сообщении авиакомпании.
"Уральские авиалинии" уточнили, что в первую очередь будут отправляться пассажиры от 28 февраля, затем - за 1-2 марта. Полет будет выполнен на Airbus A321 с использованием обходного маршрута с дополнительной технической посадкой в Узбекистане. Сотрудники авиакомпании оповестят пассажиров по телефону, указанному в бронировании. В случае отказа от полета пассажирам предложат вернуть деньги.
ЕкатеринбургДубайКольцовоУральские авиалинииВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреAirbus A321
 
 
