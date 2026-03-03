https://ria.ru/20260303/reys-2078102354.html
Первым вывозным рейсом "Аэрофлота" из Дубая в Москву вылетели 159 человек
Первым вывозным рейсом "Аэрофлота" из Дубая в Москву вылетели 159 человек - РИА Новости, 03.03.2026
Первым вывозным рейсом "Аэрофлота" из Дубая в Москву вылетели 159 человек
На борту первого вывозного рейса "Аэрофлота" из Дубая в Москву находится 159 пассажиров, включая трех детей до 2 лет, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T09:41:00+03:00
2026-03-03T09:41:00+03:00
2026-03-03T09:41:00+03:00
туризм
дубай
москва
аэрофлот
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg
https://ria.ru/20260303/oae-2078012140.html
дубай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2d0332ea6981c5f82b32944aaba1fd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, москва, аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Дубай, Москва, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана
Первым вывозным рейсом "Аэрофлота" из Дубая в Москву вылетели 159 человек
"Аэрофлот": первым вывозным рейсом из Дубая в Москву вылетели 159 пассажиров