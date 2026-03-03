МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Дубая в Москву во вторник утром со 100-процентной загрузкой, он совершит дополнительную посадку в турецкой Анталье, сообщила авиакомпания.