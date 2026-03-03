Рейтинг@Mail.ru
Первый вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Дубая в Москву - РИА Новости, 03.03.2026
09:38 03.03.2026
Первый вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Дубая в Москву
Первый вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Дубая в Москву - РИА Новости, 03.03.2026
Первый вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Дубая в Москву
Первый вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Дубая в Москву во вторник утром со 100-процентной загрузкой, он совершит дополнительную посадку в турецкой Анталье,... РИА Новости, 03.03.2026
Первый вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Дубая в Москву

Первый вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Дубая в Москву с полной загрузкой

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Дубая в Москву во вторник утром со 100-процентной загрузкой, он совершит дополнительную посадку в турецкой Анталье, сообщила авиакомпания.
"Первый вывозной рейс SU525D "Аэрофлота" из Дубая в Москву вылетел в 8.57 мск (9.57 по местному времени) со 100% загрузкой... Рейс будет выполнен с промежуточной посадкой в Анталье для дозаправки", - говорится в сообщении.
