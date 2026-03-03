Число туристов на Ближний Восток может снизиться на 27%, пишут СМИ

При этом в декабре прогноз предполагал рост на 13% в текущем году, сообщается в статье.

По оценке Tourism Economics, это будет означать сокращение числа иностранных туристов, посещающих Ближний Восток, на 23-38 миллионов человек и потерю от 34-56 миллиардов долларов в виде расходов туристов в этом году, говорится в статье Рейтер.