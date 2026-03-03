Число туристов на Ближний Восток может снизиться на 27%, пишут СМИ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Эскалация вокруг Ирана может привести к тому, что число посетителей на Ближний Восток упадет в пределах 27% в этом году, пишет агентство Рейтер со ссылкой на оценку Tourism Economics.
"Война США и Израиля против Ирана может привести к снижению числа иностранных туристов на Ближнем Востоке на 11-27% в этом году", - пишет агентство со ссылкой на оценку Tourism Economics.
При этом в декабре прогноз предполагал рост на 13% в текущем году, сообщается в статье.
По оценке Tourism Economics, это будет означать сокращение числа иностранных туристов, посещающих Ближний Восток, на 23-38 миллионов человек и потерю от 34-56 миллиардов долларов в виде расходов туристов в этом году, говорится в статье Рейтер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
