Рейтинг@Mail.ru
При принятии Регламента ЕС допущены существенные нарушения, заявил ЦБ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:39 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/reglament-2078087158.html
При принятии Регламента ЕС допущены существенные нарушения, заявил ЦБ
При принятии Регламента ЕС допущены существенные нарушения, заявил ЦБ - РИА Новости, 03.03.2026
При принятии Регламента ЕС допущены существенные нарушения, заявил ЦБ
При принятии оспариваемого регламента ЕС были допущены существенные процедурные нарушения, сообщает Банк России. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T08:39:00+03:00
2026-03-03T08:39:00+03:00
украина
люксембург (округ)
москва
эльвира набиуллина
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
экономика
замороженные российские активы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775367571_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_46cbcb7b2743744ba62b3cc77ee4ae4f.jpg
https://ria.ru/20251215/isk-2062065486.html
https://ria.ru/20251213/aktivy-2061734169.html
https://ria.ru/20251212/evrokomissija-2061725785.html
украина
люксембург (округ)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775367571_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_2df1e9acc9edb8ebdb42f3a95e1fee2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, люксембург (округ), москва, эльвира набиуллина, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), экономика, замороженные российские активы
Украина, Люксембург (округ), Москва, Эльвира Набиуллина, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Замороженные российские активы
При принятии Регламента ЕС допущены существенные нарушения, заявил ЦБ

ЦБ: при принятии оспариваемого Регламента ЕС были допущены процедурные нарушения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. При принятии оспариваемого регламента ЕС были допущены существенные процедурные нарушения, сообщает Банк России.
Банк России ранее во вторник оспорил Регламент Совета Европейского союза от 12 декабря в суде ЕС в Люксембурге. В регуляторе указали, что это продолжение оспаривания незаконных действий Европейского союза в отношении суверенных активов Банка России.
Здание Центрального банка - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Стала известна сумма иска ЦБ к Euroclear
15 декабря 2025, 10:25
"Кроме того, при принятии оспариваемого Регламента ЕС были допущены существенные процедурные нарушения, в частности, поскольку он был принят не единогласием членов ЕС, а большинством голосов в обход требований статьи 215 Договора о функционировании Европейского союза", - говорится в сообщении.
Регулятор отмечает, что сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты, доступные ему в связи с Регламентом ЕС и любыми иными мерами, принятыми Европейским союзом или его государствами-членами в отношении Банка России или его активов.
Банк России 12 декабря подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Регулятор попросил о проведении заседания суда в закрытом режиме. Как пояснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, это нужно, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Точка кипения": Банк России подал ЕС жесткий сигнал
13 декабря 2025, 08:00
Сумма иска составляет колоссальные 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода ЦБ. Глава ЦБ не стала говорить, как в случае положительного решения суда будет возмещаться ущерб. При этом она отметила, что регулятор думает над возможностью идти в международные суды с последующим приведением в исполнение их актов в других государствах.
ЕС 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба.
На саммите в Брюсселе в декабре лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредита Украине на ближайшие два года. Выступавшая против такого решения Бельгия смогла перетянуть на свою сторону еще ряд государств Евросоюза, и решение было заблокировано.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Еврокомиссии прокомментировали иск ЦБ России против Euroclear
12 декабря 2025, 17:42
 
УкраинаЛюксембург (округ)МоскваЭльвира НабиуллинаЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаЗамороженные российские активы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала