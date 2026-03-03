При принятии Регламента ЕС допущены существенные нарушения, заявил ЦБ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. При принятии оспариваемого регламента ЕС были допущены существенные процедурные нарушения, сообщает Банк России.
Банк России ранее во вторник оспорил Регламент Совета Европейского союза от 12 декабря в суде ЕС в Люксембурге. В регуляторе указали, что это продолжение оспаривания незаконных действий Европейского союза в отношении суверенных активов Банка России.
"Кроме того, при принятии оспариваемого Регламента ЕС были допущены существенные процедурные нарушения, в частности, поскольку он был принят не единогласием членов ЕС, а большинством голосов в обход требований статьи 215 Договора о функционировании Европейского союза", - говорится в сообщении.
Регулятор отмечает, что сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты, доступные ему в связи с Регламентом ЕС и любыми иными мерами, принятыми Европейским союзом или его государствами-членами в отношении Банка России или его активов.
Банк России 12 декабря подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Регулятор попросил о проведении заседания суда в закрытом режиме. Как пояснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, это нужно, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну.
Сумма иска составляет колоссальные 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода ЦБ. Глава ЦБ не стала говорить, как в случае положительного решения суда будет возмещаться ущерб. При этом она отметила, что регулятор думает над возможностью идти в международные суды с последующим приведением в исполнение их актов в других государствах.
ЕС 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба.
