В Краснодаре ребенок получил препарат стоимостью 245 миллионов рублей

СОЧИ, 3 мар – РИА Новости. Ребёнок из Краснодара уже обеспечен одним дорогостоящим препаратом стоимостью 245 миллионов рублей, другой - незарегистрированный в России - препарат мальчик получит в марте, сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.
Ранее Kub Mash писал, что восьмилетний ребенок со смертельным диагнозом "мышечная дистрофия Дюшенна" не может получить дорогостоящее жизненно необходимое лекарство в Краснодаре, и маме мальчика пришлось обращаться в прокуратуру и суд.
"Фондом Круг Добра, который создан по указу президента РФ, ребенок обеспечен дорогостоящим препаратом "Элевидис", который стоит 245 миллионов рублей. Что касается препарата "Дефлазакорт" - он не зарегистрирован в России, поэтому его закупка возможна только по решению суда. В настоящее время такое решение есть и ребенок гарантированно получит препарат в этом месяце", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
