В Краснодаре ребенок получил препарат стоимостью 245 миллионов рублей
17:03 03.03.2026
В Краснодаре ребенок получил препарат стоимостью 245 миллионов рублей
В Краснодаре ребенок получил препарат стоимостью 245 миллионов рублей
Ребёнок из Краснодара уже обеспечен одним дорогостоящим препаратом стоимостью 245 миллионов рублей, другой - незарегистрированный в России - препарат мальчик... РИА Новости, 03.03.2026
россия, краснодар, краснодарский край, фонд "круг добра"
Россия, Краснодар, Краснодарский край, Фонд "Круг добра"
В Краснодаре ребенок получил препарат стоимостью 245 миллионов рублей

Ребенок из Краснодара получил препарат стоимостью 245 миллионов рублей

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
СОЧИ, 3 мар – РИА Новости. Ребёнок из Краснодара уже обеспечен одним дорогостоящим препаратом стоимостью 245 миллионов рублей, другой - незарегистрированный в России - препарат мальчик получит в марте, сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.
Ранее Kub Mash писал, что восьмилетний ребенок со смертельным диагнозом "мышечная дистрофия Дюшенна" не может получить дорогостоящее жизненно необходимое лекарство в Краснодаре, и маме мальчика пришлось обращаться в прокуратуру и суд.
"Фондом Круг Добра, который создан по указу президента РФ, ребенок обеспечен дорогостоящим препаратом "Элевидис", который стоит 245 миллионов рублей. Что касается препарата "Дефлазакорт" - он не зарегистрирован в России, поэтому его закупка возможна только по решению суда. В настоящее время такое решение есть и ребенок гарантированно получит препарат в этом месяце", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
РоссияКраснодарКраснодарский крайФонд "Круг добра"
 
 
