В Краснодаре ребенок получил препарат стоимостью 245 миллионов рублей

СОЧИ, 3 мар – РИА Новости. Ребёнок из Краснодара уже обеспечен одним дорогостоящим препаратом стоимостью 245 миллионов рублей, другой - незарегистрированный в России - препарат мальчик получит в марте, сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.