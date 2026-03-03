https://ria.ru/20260303/ratsii-2078139340.html
Жителя Нижегородской области осудили за попытку продать рации иностранцу
Жителя Нижегородской области осудили за попытку продать рации иностранцу
Житель Нижегородской области осужден на 3,5 года колонии общего режима за попытку продать военные рации иностранному гражданину, сообщило УФСБ региона. РИА Новости, 03.03.2026
