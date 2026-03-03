Жителя Нижегородской области осудили за попытку продать рации иностранцу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Житель Нижегородской области осужден на 3,5 года колонии общего режима за попытку продать военные рации иностранному гражданину, сообщило УФСБ региона.

"Дзержинским городским судом Нижегородской области фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.