Жителя Нижегородской области осудили за попытку продать рации иностранцу - РИА Новости, 03.03.2026
11:46 03.03.2026
Жителя Нижегородской области осудили за попытку продать рации иностранцу
Жителя Нижегородской области осудили за попытку продать рации иностранцу
Житель Нижегородской области осужден на 3,5 года колонии общего режима за попытку продать военные рации иностранному гражданину, сообщило УФСБ региона. РИА Новости, 03.03.2026
происшествия
нижегородская область
россия
ярославская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия, нижегородская область, россия, ярославская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Ярославская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Нижегородской области осудили за попытку продать рации иностранцу

Жителя Нижегородской области осудили за попытку продать военные рации иностранцу

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда
Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Житель Нижегородской области осужден на 3,5 года колонии общего режима за попытку продать военные рации иностранному гражданину, сообщило УФСБ региона.
Установлено, что житель Нижегородской области попытался продать представителю иностранного государства незаконно приобретённые военные радиостанции ярославского предприятия. Противоправная деятельность была пресечена управлениями ФСБ России по Нижегородской и Ярославской областям. Было возбуждено уголовное дело по статье 189 УК РФ "Покушение на незаконный экспорт из РФ продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль".
"Дзержинским городским судом Нижегородской области фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Военному из Алтайского края дали срок за госизмену
15 января, 13:55
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссияЯрославская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
