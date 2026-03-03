Рейтинг@Mail.ru
11:10 03.03.2026
Эксперт назвала отрасли, где сохранится удаленная работа
Удаленная работа сохранится там, где это экономически выгодно: в IT, создании контента, поддержке клиентов, бухгалтерии на аутсорсе, рассказала "Газете.Ru"... РИА Новости, 03.03.2026
общество, россия
Общество, Россия
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Удаленная работа сохранится там, где это экономически выгодно: в IT, создании контента, поддержке клиентов, бухгалтерии на аутсорсе, рассказала "Газете.Ru" директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.
"Удаленка сохранится там, где это экономически оправдано и не вредит бизнесу: в IT, создании контента, поддержке клиентов, бухгалтерии на аутсорсе", - пишет издание со ссылкой на Ганькину.
По ее словам, полного исчезновения удаленного и гибридного форматов в России не будет, но рынок труда придет к более сбалансированной модели.
"В продажах, на производстве и в управленческих позициях, где важны живые коммуникации и скорость решений, офисный формат будет усиливаться. Что касается смешанных команд, здесь российские работодатели, скорее всего, пойдут по пути ужесточения контроля к удаленным сотрудникам, внедрят обязательные и регулярные видеосозвоны, более частые отчеты и прозрачные KPI, чтобы работники не выпадали из рабочего контекста. Те, кто работает в офисе, естественным образом получат преимущество в коммуникации с руководством и в карьерных перспективах, и это объективная реальность", - говорит Ганькина.
Эксперт указала на то, что, с одной стороны, на удаленке сотрудники часто работают больше по часам, но страдает качество коммуникации и скорость согласований; с другой стороны, когда налажены четкие процессы - эффективность может даже расти. По мнению Ганькиной, проблема заключается не в самом формате удаленной работы, а в управленческих компетенциях, так как многие руководители не умеют выстраивать работу дистанционно, и им проще контролировать сотрудников в офисе.
Ганькина считает, что это вопрос привычки и навыков управления, а не необходимости, так как в тех компаниях, которые за время пандемии выстроили прозрачную систему работы и отчетности, необходимости уходить от удаленки нет. По ее словам, наиболее эффективным остается гибридный формат, потому что он позволяет сотрудникам не уставать от ежедневной езды в офис и работать из дома, но при этом они поддерживают классический рабочий ритм во время офисных дней.
Эксперт допустила, что в будущем в России возможны два сценария: для дефицитных и высококвалифицированных специалистов будут существовать индивидуальные договоренности, а для массовых позиций все будет более строго. Однако массовых увольнений только за отказ от офиса, скорее всего, не будет, уверена Ганькина.
