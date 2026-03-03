Рейтинг@Mail.ru
В ОП предложили ввести четырехдневную рабочую неделю многодетным родителям - РИА Новости, 03.03.2026
04:51 03.03.2026
В ОП предложили ввести четырехдневную рабочую неделю многодетным родителям
В ОП предложили ввести четырехдневную рабочую неделю многодетным родителям - РИА Новости, 03.03.2026
В ОП предложили ввести четырехдневную рабочую неделю многодетным родителям
Многодетные семьи в России должны прейти на четырехдневную рабочую неделю, некоторые работодатели уже пересматривают свое отношение к таким сотрудникам, заявил... РИА Новости, 03.03.2026
общество
россия
сергей рыбальченко
россия
2026
общество, россия, сергей рыбальченко
Общество, Россия, Сергей Рыбальченко
В ОП предложили ввести четырехдневную рабочую неделю многодетным родителям

РИА Новости: Рыбальченко предложил ввести для многодетных четырехдневку

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Многодетные семьи в России должны прейти на четырехдневную рабочую неделю, некоторые работодатели уже пересматривают свое отношение к таким сотрудникам, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
"Четырехдневная рабочая неделя может быть востребована для отдельных категорий граждан, прежде всего для многодетных родителей", - сказал Рыбальченко.
Эксперт отметил, что в масштабах всей страны сокращение рабочей недели вряд ли станет значимым фактором роста рождаемости, однако для отдельных категорий граждан такая практика может быть востребована.
"Сейчас работодатели пересматривают свое отношение к работникам с семейными обязанностями, поэтому если такие практики на предприятиях будут внедрены, то нужно их только приветствовать", - добавил Рыбальченко.
Эксперт уточнил, что речь может идти о снижении продолжительности рабочей недели с 40 до 32 часов, то есть на восемь часов, при сохранении гибкости в выборе графика.
По его словам, важно не просто формально установить четырехдневку, а предоставить родителям возможность согласовывать с работодателем удобные дни либо использовать сокращенный рабочий день. При этом, отметил он, такая мера должна внедряться без снижения заработной платы.
ОбществоРоссияСергей Рыбальченко
 
 
