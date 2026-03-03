В ОП предложили ввести четырехдневную рабочую неделю многодетным родителям

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Многодетные семьи в России должны прейти на четырехдневную рабочую неделю, некоторые работодатели уже пересматривают свое отношение к таким сотрудникам, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Четырехдневная рабочая неделя может быть востребована для отдельных категорий граждан, прежде всего для многодетных родителей", - сказал Рыбальченко

Эксперт отметил, что в масштабах всей страны сокращение рабочей недели вряд ли станет значимым фактором роста рождаемости, однако для отдельных категорий граждан такая практика может быть востребована.

"Сейчас работодатели пересматривают свое отношение к работникам с семейными обязанностями, поэтому если такие практики на предприятиях будут внедрены, то нужно их только приветствовать", - добавил Рыбальченко.

Эксперт уточнил, что речь может идти о снижении продолжительности рабочей недели с 40 до 32 часов, то есть на восемь часов, при сохранении гибкости в выборе графика.