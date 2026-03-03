https://ria.ru/20260303/pvo-2078323514.html
На юго-востоке Ирана работают системы ПВО
На юго-востоке Ирана работают системы ПВО - РИА Новости, 03.03.2026
На юго-востоке Ирана работают системы ПВО
Системы ПВО отражают атаку в небе над городом Захедан, административным центром иранской провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны, передает иранское РИА Новости, 03.03.2026
