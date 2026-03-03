Рейтинг@Mail.ru
На юго-востоке Ирана работают системы ПВО - РИА Новости, 03.03.2026
23:13 03.03.2026
На юго-востоке Ирана работают системы ПВО
Системы ПВО отражают атаку в небе над городом Захедан, административным центром иранской провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны, передает иранское
2026-03-03T23:13:00+03:00
2026-03-03T23:13:00+03:00
в мире
иран
захедан
белуджистан
военная операция сша и израиля против ирана
иран
захедан
белуджистан
в мире, иран, захедан, белуджистан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Захедан, Белуджистан, Военная операция США и Израиля против Ирана
На юго-востоке Ирана работают системы ПВО

Fars: системы ПВО работают по целям в небе на юго-востоке Ирана

© AP PhotoДым после атаки Израиля в Тегеране
Дым после атаки Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo
Дым после атаки Израиля в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Системы ПВО отражают атаку в небе над городом Захедан, административным центром иранской провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны, передает иранское агентство Fars.
"Системы ПВО работают по целям в Захедане", - говорится в сообщении.
Подробности агентство не приводит.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Франция не одобряет действия США и Израиля против Ирана, заявил Макрон
Вчера, 22:19
 
В миреИранЗахеданБелуджистанВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
