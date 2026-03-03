Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила беспилотник над Тегераном - РИА Новости, 03.03.2026
17:24 03.03.2026 (обновлено: 17:30 03.03.2026)
ПВО сбила беспилотник над Тегераном
ПВО сбила беспилотник над Тегераном - РИА Новости, 03.03.2026
ПВО сбила беспилотник над Тегераном
ПВО сбила беспилотник в небе над Тегераном, сообщил иранский телеканал SNN. РИА Новости, 03.03.2026
в мире, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, иран, сша
В мире, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, США
ПВО сбила беспилотник над Тегераном

SNN: ПВО сбила беспилотник в небе над Тегераном

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник в небе над Тегераном, сообщил иранский телеканал SNN.
Несколько минут назад иранские СМИ сообщили о серии взрывов в столице Ирана, а также о работе средств противовоздушной обороны. Позже они уточнили, что Тегеран подвергся атаке со стороны США и Израиля.
В Израиле, в свою очередь, сообщили о начале новой волны ударов по правительственным целям в Тегеране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
