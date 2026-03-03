https://ria.ru/20260303/pvo-2078256351.html
ПВО сбила беспилотник над Тегераном
ПВО сбила беспилотник над Тегераном - РИА Новости, 03.03.2026
ПВО сбила беспилотник над Тегераном
ПВО сбила беспилотник в небе над Тегераном, сообщил иранский телеканал SNN. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:24:00+03:00
2026-03-03T17:24:00+03:00
2026-03-03T17:30:00+03:00
в мире
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077908994_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9958e201bc480e565db0bd2adf35e79.jpg
https://ria.ru/20260303/bahrejnja-2078251332.html
https://ria.ru/20260303/iran-2078236081.html
тегеран (город)
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077908994_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_ad2d65daf9774da6160951572aa81696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, иран, сша
В мире, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, США
ПВО сбила беспилотник над Тегераном
SNN: ПВО сбила беспилотник в небе над Тегераном