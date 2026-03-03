https://ria.ru/20260303/pvo-2078082330.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников
Силы ПВО РФ уничтожили за ночь 16 беспилотников ВСУ над российскими регионами, сообщили Минобороны. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T07:27:00+03:00
2026-03-03T07:27:00+03:00
2026-03-03T07:28:00+03:00
