Путин разрешил "Нова капитал" приобрести до 40 процентов ООО "Эльгауголь"

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "Нова Капитал" приобрести до 40% долей в уставном капитале компании "Эльгауголь", которая разрабатывает Эльгинское месторождение в Якутии, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с пунктом пятым Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение сделок (операций), которые влекут за собой прямо и (или) косвенно изменение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Эльгауголь", и направлены на совершение акционерным обществом "Нова Капитал" сделок по приобретению до 40 процентов указанных долей", — говорится в документе.
Путин разрешил региональным лесным ведомствам заготавливать древесину
29 декабря 2025, 11:11
В документе отмечается, что для совершения сделок не требуется получение иных предусмотренных законодательством России разрешений, решений, согласий, согласований и других разрешительных документов.
ООО "Эльгауголь" владеет лицензией на пользование недрами Эльгинского месторождения. По данным БИР-Аналитик, 70% компании принадлежит ООО "А-Проперти", 20% — ООО "Энергогрупп", по пять процентов — ПАО "Мечел" и Родиону Сокровищуку.
Эльгинское угольное месторождение — одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля с запасами свыше 2,2 миллиарда тонн.
По данным системы "БИР-Аналитик", ООО "Нова Капитал" занимается вложениями в ценные бумаги, полностью принадлежит Александру Рудику.
Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" приобрести 100% акций Ситибанка
12 ноября 2025, 16:06