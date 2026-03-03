Путин разрешил "Нова капитал" приобрести до 40 процентов ООО "Эльгауголь"

"В соответствии с пунктом пятым Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение сделок (операций), которые влекут за собой прямо и (или) косвенно изменение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Эльгауголь", и направлены на совершение акционерным обществом "Нова Капитал" сделок по приобретению до 40 процентов указанных долей", — говорится в документе.