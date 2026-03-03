Путин назвал талант участников проекта "Знание" примером для общества

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Опыт, талант и увлеченность своим делом участников проекта "Знание" служат блестящим примером того, как достигнуть успеха в учебе и работе, заявил президент России Владимир Путин.

"Опыт, талант, безусловная увлеченность избранным делом всех участников проекта служат блестящим примером для других, убедительно демонстрируют, как можно добиться успеха в учебе, работе, в жизни, своим трудом созидать общий успех России", - говорится в телеграмме.