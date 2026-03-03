https://ria.ru/20260303/putin-2078227331.html
Путин назвал талант участников проекта "Знание" примером для общества
Путин назвал талант участников проекта "Знание" примером для общества - РИА Новости, 03.03.2026
Путин назвал талант участников проекта "Знание" примером для общества
Опыт, талант и увлеченность своим делом участников проекта "Знание" служат блестящим примером того, как достигнуть успеха в учебе и работе, заявил президент... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:08:00+03:00
2026-03-03T16:08:00+03:00
2026-03-03T16:08:00+03:00
общество
россия
владимир путин
российское общество "знание"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260303/putin-2078186054.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, российское общество "знание"
Общество, Россия, Владимир Путин, Российское общество "Знание"
Путин назвал талант участников проекта "Знание" примером для общества
Путин назвал талант участников проекта "Знание" блестящим примером для общества
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Опыт, талант и увлеченность своим делом участников проекта "Знание" служат блестящим примером того, как достигнуть успеха в учебе и работе, заявил президент России Владимир Путин.
Соответствующая телеграмма, направленная главой государства по случаю церемонии вручения премии "Знание", опубликована на сайте
Кремля.
"Опыт, талант, безусловная увлеченность избранным делом всех участников проекта служат блестящим примером для других, убедительно демонстрируют, как можно добиться успеха в учебе, работе, в жизни, своим трудом созидать общий успех России", - говорится в телеграмме.
Глава государства поблагодарил всех, кто активно участвует в программах Российского общества "Знание
", указав, что они искренне посвящают себя наставничеству и развитию российского просветительского движения. Путин
также добавил, что труд всех участников проекта многогранен и исключительно востребован, так как формирует у россиян ответственную гражданскую позицию и вдохновляет на познание и саморазвитие.