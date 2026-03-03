Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал талант участников проекта "Знание" примером для общества - РИА Новости, 03.03.2026
16:08 03.03.2026
Путин назвал талант участников проекта "Знание" примером для общества
Путин назвал талант участников проекта "Знание" примером для общества
общество
россия
владимир путин
российское общество "знание"
россия
общество, россия, владимир путин, российское общество "знание"
Общество, Россия, Владимир Путин, Российское общество "Знание"
Путин назвал талант участников проекта "Знание" примером для общества

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Опыт, талант и увлеченность своим делом участников проекта "Знание" служат блестящим примером того, как достигнуть успеха в учебе и работе, заявил президент России Владимир Путин.
Соответствующая телеграмма, направленная главой государства по случаю церемонии вручения премии "Знание", опубликована на сайте Кремля.
"Опыт, талант, безусловная увлеченность избранным делом всех участников проекта служат блестящим примером для других, убедительно демонстрируют, как можно добиться успеха в учебе, работе, в жизни, своим трудом созидать общий успех России", - говорится в телеграмме.
Глава государства поблагодарил всех, кто активно участвует в программах Российского общества "Знание", указав, что они искренне посвящают себя наставничеству и развитию российского просветительского движения. Путин также добавил, что труд всех участников проекта многогранен и исключительно востребован, так как формирует у россиян ответственную гражданскую позицию и вдохновляет на познание и саморазвитие.
Путин рассказал о сопротивлении госкомпаний казначейскому сопровождению
Общество Россия Владимир Путин Российское общество "Знание"
 
 
