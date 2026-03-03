https://ria.ru/20260303/putin-2078212866.html
Путин 4 марта примет участие в открытии новых образовательных учреждений
Путин 4 марта примет участие в открытии новых образовательных учреждений - РИА Новости, 03.03.2026
Путин 4 марта примет участие в открытии новых образовательных учреждений
Президент России Владимир Путин 4 марта в формате видеоконференцсвязи примет участие в открытии новых образовательных учреждений в субъектах РФ, сообщает... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:11:00+03:00
2026-03-03T15:11:00+03:00
2026-03-03T15:11:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_151a89ef146644756086524e276cf057.jpg
https://ria.ru/20251229/putin-2065342105.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин 4 марта примет участие в открытии новых образовательных учреждений
Путин 4 марта по видео примет участие в открытии образовательных учреждений
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 марта в формате видеоконференцсвязи примет участие в открытии новых образовательных учреждений в субъектах РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин
проведет 4 марта в формате видеоконференцсвязи совещание с кабмином, основной темой станет обновление парка общественного транспорта в регионах.
"В рамках совещания в режиме видеоконференцсвязи глава государства примет участие в открытии новых образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Помимо этого, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.