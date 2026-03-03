Путин 4 марта примет участие в открытии новых образовательных учреждений

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 марта в формате видеоконференцсвязи примет участие в открытии новых образовательных учреждений в субъектах РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

"В рамках совещания в режиме видеоконференцсвязи глава государства примет участие в открытии новых образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.