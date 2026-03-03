Рейтинг@Mail.ru
Путин 4 марта примет участие в открытии новых образовательных учреждений - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/putin-2078212866.html
Путин 4 марта примет участие в открытии новых образовательных учреждений
Путин 4 марта примет участие в открытии новых образовательных учреждений - РИА Новости, 03.03.2026
Путин 4 марта примет участие в открытии новых образовательных учреждений
Президент России Владимир Путин 4 марта в формате видеоконференцсвязи примет участие в открытии новых образовательных учреждений в субъектах РФ, сообщает... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:11:00+03:00
2026-03-03T15:11:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_151a89ef146644756086524e276cf057.jpg
https://ria.ru/20251229/putin-2065342105.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин 4 марта примет участие в открытии новых образовательных учреждений

Путин 4 марта по видео примет участие в открытии образовательных учреждений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 марта в формате видеоконференцсвязи примет участие в открытии новых образовательных учреждений в субъектах РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин проведет 4 марта в формате видеоконференцсвязи совещание с кабмином, основной темой станет обновление парка общественного транспорта в регионах.
"В рамках совещания в режиме видеоконференцсвязи глава государства примет участие в открытии новых образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Помимо этого, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон об эксперименте по сдаче ОГЭ по двум предметам
29 декабря 2025, 11:19
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала