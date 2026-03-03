https://ria.ru/20260303/putin-2078210838.html
Путин обсудит с правительством обновление общественного транспорта
Путин обсудит с правительством обновление общественного транспорта
Президент России Владимир Путин проведет 4 марта совещание с кабмином в формате видеоконференцсвязи , основной темой станет обновление парка общественного... РИА Новости, 03.03.2026
