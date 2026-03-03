Путин рассказал о сопротивлении госкомпаний казначейскому сопровождению

Артюхин признал, что это действительно так. При этом глава казначейства подчеркнул, что этот инструмент в настоящее время необходим.

"Почему? Потому что огромный объем авансов. Фактически что состоит под казначейским сопровождением? Те авансовые ресурсы, которые раньше перечислялись на расчетные счета. Но ведь аванс, по сути своей, как кредит. Соответственно, нужно обеспечить целевое использование", - добавил он.