https://ria.ru/20260303/putin-2078186054.html
Путин рассказал о сопротивлении госкомпаний казначейскому сопровождению
Путин рассказал о сопротивлении госкомпаний казначейскому сопровождению - РИА Новости, 03.03.2026
Путин рассказал о сопротивлении госкомпаний казначейскому сопровождению
Президент России Владимир Путин рассказал, почему участники экономической деятельности и некоторые госкомпании "частенько сопротивляются" казначейскому... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:05:00+03:00
2026-03-03T14:05:00+03:00
2026-03-03T14:05:00+03:00
россия
владимир путин
роман артюхин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_0:29:2868:1642_1920x0_80_0_0_6fc35d0004cf4e12577a42c9828f6331.jpg
https://ria.ru/20260303/putin-2078176860.html
https://ria.ru/20260303/putin-2078174303.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_7b009b2431d3df037e2ad11628678b62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, роман артюхин, экономика
Россия, Владимир Путин, Роман Артюхин, Экономика
Путин рассказал о сопротивлении госкомпаний казначейскому сопровождению
Путин рассказал, почему госкомпании сопротивляются казначейскому сопровождению
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, почему участники экономической деятельности и некоторые госкомпании "частенько сопротивляются" казначейскому сопровождению.
Глава государства встретился в Кремле с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным
. Они обсудили результаты работы казначейской системы за предыдущий год и дальнейшее развитие ведомства.
"По поводу казначейского сопровождения. Всегда участники экономической деятельности и некоторые наши госкомпании - не всегда, но частенько - сопротивляются казначейскому сопровождению, ссылаясь на то, что это усложняет работу, создает дополнительные административные трудности, препятствия, увеличивает время прохождения соответствующих решений", - отметил Путин
в ходе беседы.
Артюхин признал, что это действительно так. При этом глава казначейства подчеркнул, что этот инструмент в настоящее время необходим.
"Почему? Потому что огромный объем авансов. Фактически что состоит под казначейским сопровождением? Те авансовые ресурсы, которые раньше перечислялись на расчетные счета. Но ведь аванс, по сути своей, как кредит. Соответственно, нужно обеспечить целевое использование", - добавил он.