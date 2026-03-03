https://ria.ru/20260303/putin-2078185470.html
Путин и глава Федерального казначейства обсудили цифровой рубль
Путин и глава Федерального казначейства обсудили цифровой рубль - РИА Новости, 03.03.2026
Путин и глава Федерального казначейства обсудили цифровой рубль
Президент России Владимир Путин и глава Федерального казначейства Роман Артюхин обсудили цифровой рубль и перспективы его внедрения. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:03:00+03:00
2026-03-03T14:03:00+03:00
2026-03-03T15:40:00+03:00
экономика
россия
роман артюхин
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078201905_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_392151bf8e40bd54dd6cc3561e4f030a.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076636034.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078201905_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_619cad56f39cb6151bbe9ac96be1b643.jpg
Рабочая встреча Владимира Путина с главой Федерального казначейства Романом Артюхиным
Руководитель службы доложил Президенту о результатах ек деятельности за минувший год, изменениях, произошедших в работе казначейства, и дальнейших планах по его развитию.
2026-03-03T14:03
true
PT2M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, роман артюхин, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Роман Артюхин, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Путин и глава Федерального казначейства обсудили цифровой рубль
Путин и глава Федерального казначейства Артюхин обсудили цифровой рубль