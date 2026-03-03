Рейтинг@Mail.ru
Путин и глава Федерального казначейства обсудили цифровой рубль - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 03.03.2026 (обновлено: 15:40 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/putin-2078185470.html
Путин и глава Федерального казначейства обсудили цифровой рубль
Путин и глава Федерального казначейства обсудили цифровой рубль - РИА Новости, 03.03.2026
Путин и глава Федерального казначейства обсудили цифровой рубль
Президент России Владимир Путин и глава Федерального казначейства Роман Артюхин обсудили цифровой рубль и перспективы его внедрения. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:03:00+03:00
2026-03-03T15:40:00+03:00
экономика
россия
роман артюхин
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078201905_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_392151bf8e40bd54dd6cc3561e4f030a.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076636034.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Рабочая встреча Владимира Путина с главой Федерального казначейства Романом Артюхиным
Руководитель службы доложил Президенту о результатах ек деятельности за минувший год, изменениях, произошедших в работе казначейства, и дальнейших планах по его развитию.
2026-03-03T14:03
true
PT2M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078201905_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_619cad56f39cb6151bbe9ac96be1b643.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, роман артюхин, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Роман Артюхин, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Путин и глава Федерального казначейства обсудили цифровой рубль

Путин и глава Федерального казначейства Артюхин обсудили цифровой рубль

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Федерального казначейства Роман Артюхин обсудили цифровой рубль и перспективы его внедрения.
Путин во вторник принял Артюхина в Кремле. Президент попросил главу Казначейства рассказать о проекте цифрового рубля.
"Здесь в прошлом году по вашему поручению мы провели пилотирование. Докладываю, что с 1 января текущего года мы готовы к приему платежей в бюджеты бюджетной системы", - сказал Артюхин.
Он отметил, что сейчас Казначейство вместе с Банком России и Минфином определяет приоритетные направления расходования средств, которые можно было бы перевести на платформу цифрового рубля.
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал о тестировании цифрового рубля
25 февраля, 13:52
 
ЭкономикаРоссияРоман АртюхинВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала