Путин поручил казначейству следить за ценами в гособоронзаказе - РИА Новости, 03.03.2026
14:01 03.03.2026
Путин поручил казначейству следить за ценами в гособоронзаказе
Путин поручил казначейству следить за ценами в гособоронзаказе
Президент РФ Владимир Путин поручил казначейству России уделить пристальное внимание снижению рисков завышения цен в гособоронзаказе и переходу системы... РИА Новости, 03.03.2026
экономика
россия
владимир путин
роман артюхин
федеральное казначейство (казначейство россии)
россия
экономика, россия, владимир путин, роман артюхин, федеральное казначейство (казначейство россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Роман Артюхин, Федеральное казначейство (Казначейство России)
Путин поручил казначейству следить за ценами в гособоронзаказе

Путин поручил казначейству следить за риском завышения цен в гособоронзаказе

Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин во время встречи
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил казначейству России уделить пристальное внимание снижению рисков завышения цен в гособоронзаказе и переходу системы ценообразования от лимитных цен к ориентировочным.
Руководитель казначейства России Роман Артюхин во время встречи с Путиным во вторник рассказал о том, что ведомство приступило к автоматизированному мониторингу использования средств гособоронзаказа. Путин отметил, что задача казначейства заключается прежде всего в снижении рисков завышения цен.
Артюхин добавил, что министерство обороны РФ модернизирует систему ценообразования, переходит от лимитных цен к ориентировочным.
"К сожалению, лимитные цены еще полностью изжить не удается. Но я вас прошу уделить самое пристальное внимание работе в этой части. И если вы чувствуете, видите, что нужно предпринять еще дополнительные шаги для того, чтобы эту работу сделать более эффективной, более целенаправленной, вы обязательно скажите и сформулируйте ваши предложения", - сказал Путин.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Путин подписал закон о штрафах за нарушения казначейского сопровождения
28 декабря 2025, 15:40
 
