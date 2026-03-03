Путин принял главу Федерального казначейства Артюхина

Рейтинг@Mail.ru
13:40 03.03.2026 (обновлено: 13:41 03.03.2026)
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин во время встречи. 3 марта 2026
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин во время встречи. 3 марта 2026
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Федерального казначейства Романа Артюхина.
Ранее, анонсируя встречу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Казначейство России важнейшим ведомством в работе с бюджетом и финансового контроля.
В ноябре Артюхина с докладом принимал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тогда глава ведомства доложил о работе Казначейства по повышению эффективности государственных расходов, в том числе с использованием цифровых инструментов, а также о контрольно-надзорной деятельности в сфере гособоронзаказа.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Путин поговорил по телефону с Орбаном
Заголовок открываемого материала