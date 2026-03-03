https://ria.ru/20260303/putin-2078176860.html
Путин принял главу Федерального казначейства Артюхина
Путин принял главу Федерального казначейства Артюхина
Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Федерального казначейства Романа Артюхина. РИА Новости, 03.03.2026
Путин принял главу Федерального казначейства Артюхина
