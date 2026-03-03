https://ria.ru/20260303/putin-2078174303.html
Путин поговорил по телефону с Орбаном
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.03.2026
