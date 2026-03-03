Рейтинг@Mail.ru
Путин поговорил по телефону с Орбаном
13:31 03.03.2026 (обновлено: 13:32 03.03.2026)
Путин поговорил по телефону с Орбаном
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.03.2026
венгрия, россия, владимир путин, виктор орбан
Венгрия, Россия, Владимир Путин, Виктор Орбан
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", - говорится в сообщении.
ВенгрияРоссияВладимир ПутинВиктор Орбан
 
 
Заголовок открываемого материала