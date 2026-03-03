https://ria.ru/20260303/putin-2078173044.html
Путин отметил позицию Венгрии по урегулированию на Украине
Путин отметил позицию Венгрии по урегулированию на Украине
Президент РФ Владимир Путин отметил принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине,... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:28:00+03:00
2026-03-03T13:28:00+03:00
2026-03-03T13:32:00+03:00
