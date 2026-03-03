Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил позицию Венгрии по урегулированию на Украине - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 03.03.2026 (обновлено: 13:32 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/putin-2078173044.html
Путин отметил позицию Венгрии по урегулированию на Украине
Путин отметил позицию Венгрии по урегулированию на Украине - РИА Новости, 03.03.2026
Путин отметил позицию Венгрии по урегулированию на Украине
Президент РФ Владимир Путин отметил принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине,... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:28:00+03:00
2026-03-03T13:32:00+03:00
венгрия
украина
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260303/putin-2078172936.html
венгрия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, украина, владимир путин, россия
Венгрия, Украина, Владимир Путин, Россия
Путин отметил позицию Венгрии по урегулированию на Украине

Путин отметил позицию Венгрии в поддержку дипурегулирования конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
"При обмене мнениями по Украине Владимир Путин отметил принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта, как и в целом стремление проводить взвешенный и суверенный курс в международных делах", - говорится в сообщении.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Путин и Орбан обсудили последствия конфликта на Ближнем Востоке
Вчера, 13:28
 
ВенгрияУкраинаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала