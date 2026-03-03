Путин и Орбан обсудили последствия конфликта на Ближнем Востоке

"Обсуждена резко обострившаяся обстановка вокруг Ирана и во всем Ближневосточном регионе, в том числе с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка", — говорится в релизе.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ . В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.