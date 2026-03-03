Рейтинг@Mail.ru
Путин и Орбан обсудили последствия конфликта на Ближнем Востоке
13:28 03.03.2026 (обновлено: 15:12 03.03.2026)
Путин и Орбан обсудили последствия конфликта на Ближнем Востоке
Путин и Орбан обсудили последствия конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.03.2026
Путин и Орбан обсудили последствия конфликта на Ближнем Востоке
Президент Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с премьером Венгрии Виктором Орбаном, как конфликт на Ближнем Востоке скажется на ценах на... РИА Новости, 03.03.2026
Путин и Орбан обсудили последствия конфликта на Ближнем Востоке

Путин и Орбан обсудили, как конфликт вокруг Ирана скажется на мировой энергетике

Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с премьером Венгрии Виктором Орбаном, как конфликт на Ближнем Востоке скажется на ценах на энергоносители, сообщила пресс-служба Кремля.
«

"Обсуждена резко обострившаяся обстановка вокруг Ирана и во всем Ближневосточном регионе, в том числе с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка", — говорится в релизе.

США не ограничатся Венесуэлой, Ираном и Кубой, заявил Лавров
Вчера, 12:30
США не ограничатся Венесуэлой, Ираном и Кубой, заявил Лавров
Вчера, 12:30
Также Путин и Орбан обменялись мнениями по Украине. Они затронули вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в ВСУ и попавших в российский плен.
Президент отметил приверженность Будапешта урегулированию конфликта и его стремление проводить независимую политику. Лидеры договорились продолжить диалог.
Будапешт - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Сийярто вызвал посла Украины в Венгрии из-за принудительной мобилизации
2 марта, 15:55

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.
Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
 
