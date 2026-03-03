В Кремле рассказали, о чем Путин говорил с ближневосточными лидерами

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Почти во всех разговорах президента России Владимира Путина с ближневосточными лидерами шла речь, что президент передаст Ирану их озабоченность ударами по инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Практически со всеми собеседниками вчера речь шла о том, что Путин передаст и глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что Путин выполняет посредническую роль между Тегераном и государствами иных ближневосточных стран.
В понедельник состоялись разговоры Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Обстановка на Ближнем Востоке стала главной темой каждого из четырех разговоров.
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00