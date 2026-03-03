В Кремле рассказали, о чем Путин говорил с ближневосточными лидерами

«

"Практически со всеми собеседниками вчера речь шла о том, что Путин передаст и глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что Путин выполняет посредническую роль между Тегераном и государствами иных ближневосточных стран.