Путин примет главу Федерального казначейства Артюхина
Путин примет главу Федерального казначейства Артюхина - 03.03.2026
Путин примет главу Федерального казначейства Артюхина
Президент России Владимир Путин сегодня в Кремле примет главу Федерального казначейства Романа Артюхина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 03.03.2026
