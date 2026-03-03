https://ria.ru/20260303/putin-2078161353.html
Песков: Путин прикладывает усилия для урегулирования на Ближнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия, чтобы способствовать разрядке напряженности на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:48:00+03:00
ближний восток
владимир путин
дмитрий песков
россия
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток, владимир путин, дмитрий песков, россия, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
